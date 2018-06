Nagold 62 Bewerbungen auf fünf freie Bauplätze

Steinrode berichtete den Anwesenden von den aktuellen Projekten und Themen des Ortschaftsrates. Unter anderem sei ein Thema das Verschönern des Ortes durch ein abgestimmtes Blühkonzept. In Vollmaringen wurden mehrere Blühstreifen angelegt, auch um dem Insektensterben entgegenzuwirken. Stadtrat und Ortschaftsrat Marco Ackermann war überzeugt: Zur Bekämpfung dieser Problematik müsse jeder seinen Beitrag leisten.

Sowohl Autobahn- als auch Stadtnähe

Eines der zentralen Probleme in Vollmaringen sei der Mangel an Wohnraum, berichtete Ortsvorsteher Steinrode. In der Heide werden aktuell fünf neue Bauplätze geschaffen, die reißenden Absatz fanden. Auf die fünf zur Verfügung stehenden Bauplätze kamen 62 Bewerbungen, so dass der Ortschaftsrat die Bauplätze nach einem von ihm festgelegten Punktsystem vergeben musste. Diese hohe Nachfrage zeige, wie dringend das Problem in Vollmaringen sei. Die Nähe zur Autobahn, sowie die Nähe zur Stadt, verbunden mit einem aktiven Vereinsleben in schöner Landschaft sorgt für diese hohe Attraktivität, meinte der SPD-Vorsitzende Andreas Röhm, der ebenfalls in Vollmaringen wohnt. Neben den fünf Bauplätzen in der Heide plant der Vollmaringer Ortschaftsrat laut Ortsvorsteher Steinrode, Bauplätze im Bereich Röte 3 und 4 Richtung Baisingen zu schaffen. Der Ortschaftsrat werde in der nächsten Sitzung darüber beraten, so Steinrode. Umgesetzt werden soll das Projekt mit einer Entwicklungsgesellschaft. Die Gruppe besichtigte das Gelände und war begeistert vom tollen Blick auf die Schwäbische Alb und die Burg Hohenzollern. Pfarrer Daniel Geese, der ebenfalls an der Ortsbegehung teilnahm, sagte, dass es wichtig sei, dass Wohnraum für die Menschen bezahlbar bleibe, es sei Aufgabe der Kommune, Angebote zu schaffen.