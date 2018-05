Die Kirchengemeinde Nagold hatte dieses Jahr 33 Konfirmanden. Sie wurden gemeinsam von Pfarrer Detlev Börries, Pfarrer Reinhard Hauber, Stephanie Eitel und Katja Günther unterrichtet. Vier Wochen vor den Konfirmationen in den drei Nagolder Kirchen wurde die Gruppe in drei Teilgruppen aufgeteilt. Als Drittes fand nun die Konfirmation in der evangelischen Stadtkirche Nagold statt. Auf der Collage sind zu sehen (von oben links nach unten rechts): Jasmin Halmetov, Sophie Schäfer, Lana Löffler, Angelika Moskal, Jessica Waidelich, Luca Hauck, Lucas Böddinghaus, Marvin Brüsch, David Günthner und Florian Bitzer. Fotocollage: Leml