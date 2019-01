Nagold 325 Stunden Eigenleistung

Abteilungskommandant Rudi Rentschler eröffnete die Versammlung. Es folgten die ausführlichen Berichte des Schriftführers Heiko Schultheiss und des Kassiers Matthias Schuster. Die Kassenprüfer Michael Rapp und Jan Rentschler bescheinigten eine ordnungsgemäß geführte Kasse. Die Entlastung übernahm Bürgermeister Hagen Breitling. Es folgte der ausführliche Bericht von Abteilungskommandant Rudi Rentschler.

Die Länge der Berichte zeigte, dass die mittlerweile 23 Wehrmänner auch 2018 eine große Anzahl an Terminen zu bewältigen hatten.

Mit der Einweihung des neuen Feuerwehr-Unterrichtsraums konnte ein großes zeitintensives Kapitel abgeschlossen werden. Neben den normalen Aufgaben investierte die Abteilung in den vergangenen zweieinhalb Jahren mehr als 325 Stunden an Eigenleistung in den Umbau der neuen Räume. Man bedankte sich noch einmal beim Ortschaftsrat für die Unterstützung und die zur Verfügung gestellten Mittel.