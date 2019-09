Nagold 3. Grillmeisterschaften bei ultimativem Wetter

Die gab es – mit natürlich deutlichen Fleisch-Einschlag – auch in den Hauptwettbewerben. Wo übrigens in der Jury neben Katharina Haizmann (Hochdorfer; "hab nix gefrühstückt und ’nen Mordshunger!"), Christiane Endrich (Firma Endrich; "halbe Honigmelone zum Frühstück – damit noch was geht") und Dominik Morkski ("Napoleon-Grills"; "Bin für fast alles zu mieten!") auch Bürgermeister Hagen Breitling (Stadt Nagold; "Bin sowas von Experte!") Platz nehmen durfte. Bei den Kids musste er noch wegen Befangenheit die Jury-Empore räumen – da seine Kinder im Wettbewerb um die Kinder-Grillkrone mit antraten. Daheim, so Hagen Breitling auf Nachfrage, sei er ebenfalls am familieneigenen Grill längst entmachtet. Was aber okay sei – mehr Zeit zum Genießen.