Nagold 25 Kilogramm Fisch weniger im Teich

Ho rb-Talheim/Nagold. Vor rund 40 Jahren hat der Sportfischerclub Nagold in einem Seitental des damaligen Obertalheim eine große Fläche gekauft, auf dem er sein Vereinsgelände ansiedelte. Im ersten Schritt wurde etwa die Hälfte der jetzigen Teichfläche angelegt, in weiteren Schritten folgte der Ausbau zum heutigen Fischweiher, der knapp einen Hektar umfasst. Forellen, Hechte, Karpfen, Zander, Aale, Barsche und Schleien sind in diesem Gewässer in großer Zahl zu finden.

Zudem angeln die Vereinsmitglieder noch an vier weiteren Bächen in der näheren Umgebung. Rings um den Teich ist außerdem ein kleines Naherholungsparadies entstanden, dessen Spazierwege auch Nichtmitgliedern offen stehen. Zur Angelrute greifen dürfen jedoch nur die Mitglieder des Vereins. Und dass Angeln mit Geduld, etwas Glück, aber auch mit sehr viel Fachwissen und Erfahrung zu tun hat, das unterstreicht wieder einmal die Siegerliste beim diesjährigen Hegefischen.

Drei erfahrene Angler machten auch in diesem Jahr den Sieg unter sich aus. Fischerkönig wurde Roland Klink, der in der vorgegebenen Zeit – Start des Hegefischens war um 6 Uhr, Ende um 16 Uhr – 6,5 Kilo Fisch aus dem See holte. Zweiter wurde Markus Joachim (fünf Kilo) ganz knapp vor Andreas Bema, der zwar "nur" insgesamt 4,9 Kilo Fisch angelte, dafür als einziger einen Karpfen aus dem See holte. Er hatte damit nicht den dicksten, aber den längsten Fisch am Haken und erhielt als Sonderpreis eines der sehr begehrten Vereinsmesser vom Vorstand Knut Peter überreicht.