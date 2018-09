Nagold. Gerade ältere und pflegebedürftige Menschen möchten häufig so lange wie möglich in den vertrauten vier Wänden leben. Mit der 24-Stunden-Betreuung von "Sencurina betreut wohnen zuhause" bietet Karl-Heinz Geißler jetzt auch in Nagold eine neue Dienstleistung für Senioren an. "Das ist eine echte Alternative zum Heim, aber auch eine Entlastung für pflegende Angehörige", macht Geißler mit Blick auf die 24-Stunden-Betreuung durch sorgfältig ausgewähltes Betreuungspersonal deutlich. Für viele Leistung werden dabei Zuschüsse von der Pflegeversicherung gezahlt, aber auch die steuerliche Förderung ist gewährleistet, so Geißler. Weitere Info gibt es unter 07452/51 59 oder per Mail: geissler@sencurina.de.