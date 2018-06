Nagold 20-Jähriger seit Dienstag vermisst

Laut Pressemitteilung der Polizei hat der junge Mann am Nachmittag seine Wohnung in Nagold verlassen. Seitdem habe er sich nicht mehr bei seinen Angehörigen gemeldet. Dies enstpreche nicht seinen Gewohnheiten, schreiben die Beamten. Es sei nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befinde.

Hinweise auf den Aufenthaltsort des Gesuchten an den Kriminaldauerdienst, Telefon 939-5555.