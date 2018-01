Nagold 175 Jahre – und kein bisschen leise

Nagold. 175 Jahre Liederkranz – was vielleicht etwas angestaubt klingt, ist eigentlich schwer angesagt. Das Singen im Ensemble jedenfalls hat wieder Konjunktur. Dennoch tun sich die alten Platzhirsche unter den Gesangsensembles wie der Liederkranz Nagold schwer damit, von diesem Boom zu profitieren. Das liegt auch dran, dass sich das Freizeitverhalten vieler Menschen verändert hat. Nicht jeder will sich über Jahre hinweg an einen Verein binden. Stattdessen bevorzugen viele die Projektarbeit.

Aus solch einer projektbezogenen Aktion hat sich beim Liederkranz auch "Come Together" entwickelt. Was vor zehn Jahren als Projektchor begann, ist derzeit der einzige Chor, den der Liederkranz noch unter seinem Dach beherbergt. "Come Together" aber steht mit gesunden Beinen mitten im Sangesleben. Der Chor nimmt sich vornehmlich Lieder aus den Sparten Pop und Gospel vor. Und gestaltete in den rund zehn Jahren seines Bestehens schon viel beachtete Konzerte. "Gospel & More" – das Motto kommt an. Sowohl bei den rund 35 Sängerinnen und Sängern als auch beim Publikum.

"Come Together" steht also für die aktuelle Erfolgsgeschichte im Liederkranz Nagold. Die Altersspanne reicht von Anfang 30 bis Mitte 70, vom Polizisten bis zum Zahnarzt reicht die Palette der Sänger. Und auch die Geselligkeit kommt nie zu kurz.