Nagold 146 neue Schüler

Nagold (wil). Komm ich mit meinen neuen Lehrern aus? Wie sind meine Mitschüler? Und wie finde ich mich in dem großen Gebäude zurecht? Die Aufregung der neuen Fünftklässler des OHG war bei der Begrüßungsfeier am Dienstag in der Stadthalle fast greifbar. 146 von ihnen durfte Schulleiter Walter Kinkelin zum neuen Schuljahr willkommen heißen – 42 hatten sich für das Musikprofil entschieden. Bei der Begrüßung unterstützt wurde Kinkelin musikalisch von der Junior Big Band, dem Sechser-Chor sowie dem Kammermusikensemble. Auch die drei frischgebackenen Sechstklässler Judith, Finn und Naomie taten ihr Bestes, um ihren neuen Mitschülern die Angst vor der neuen Schule zu nehmen. Gemeinsam mit Kinkelin erinnerten sie sich an ihren großen Tag vor einem Jahr. An die vielen Stufen, die langen Gänge von Saal zu Saal und das anfangs so groß erscheinende Vokabelpensum.