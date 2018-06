Mit einem Vortrag von Gehirnforscher Manfred Spitzer vor 350 Gästen in der Nagolder Stadthalle konnte die Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg 14 050 Euro für den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen sammeln. Die Veranstaltung zum Thema "Wie lernt das menschliche Gehirn?" war hauptsächlich von den Beiratsmitgliedern Reinhard Hamburger und Jörg Stahl organisiert worden. Letzterer ist auch Vorstandssprecher der Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg. Er stellte den Kontakt zwischen Bank und Verein her. Ein Teil des Spendengeldes soll laut Vereinsvorsitzendem Anton Hofmann in das neue Projekt "Mit neuer Kraft zurück ins Leben" fließen. "Das Projekt unterstützt junge Erwachsene dabei, sich nach ihrer Erkrankung ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen", erklärte Hofmann. Der Rest wird helfen, das vielfältige Angebot des Vereins zu finanzieren. Der Verein betreut krebskranke Kinder und ihre Familien. Foto: Wind