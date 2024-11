Nagetier-Sichtung in Villingen: Hat der Schlachthof ein Rattenproblem?

Nagetier-Sichtung in Villingen

1 Hat der Schlachthof in Villingen ein Problem mit Ratten und Nagetieren? Foto: Leroy Behrens

Eine besorgte Leserin meldet vermehrte Nagetier-Sichtungen auf dem Gelände des Unternehmens Emil Färber. Doch ist dies wirklich ein spezifisches Problem des Schlachthofs? Unsere Redaktion hat beim Betrieb nachgefragt.









Das Unternehmen Emil Färber betreibt in Baden-Württemberg und darüber hinaus insgesamt 24 Schlachthöfe. Dazu gehört auch jener in Villingen. Dort hat alles begonnen – im Jahr 1877. Seither steht das Unternehmen für Fleisch von erstklassiger Qualität und Frische, so wirbt das Unternehmen zumindest auf seiner Homepage.