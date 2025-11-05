Nagetier in Furtwangen: Biber treibt im Reibschental sein Unwesen

Der Biber hat sich im Reibschental angesiedelt. Was für Naturschützer ein Erfolg des Artenschutzes ist, sorgt bei Landbesitzern und Gewässerwarten für Ärger.
Manche finden ihn knuffig, Tierschützer brechen in Jubel aus, wenn sie ihn irgendwo sehen und sprechen von einem Erfolg für den Artenschutz – und Landwirte oder einfach nur Besitzer von Land bekommen Schreikrämpfe, wenn er sich auf ihrem Gelände niederlässt. Und das, obwohl der Genosse reiner Pflanzenfresser ist – aber halt ein ganz besonderer. Die Rede ist von Castor Fiber – oder einfach vom europäischen Biber.