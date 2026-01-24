Nager gelten als Schädlinge: Was können die Seelbacher gegen das Rattenproblem tun? Gemeinde gibt Tipps

Die Gemeinde Seelbach gibt den Bürgern Hinweise an die Hand, wie sie die Schädlinge bekämpfen können. Vor allem beim Müll gilt es, aufzupassen.
Ratten werden in Seelbach immer mehr zum Problem. Ende des Jahres hatte die Gemeinde darüber informiert, dass die Nager vermehrt gesichtet werden. Sie gelten nach dem Infektionsschutzgesetz als Gesundheitsschädlinge und können eine Vielzahl an Krankheitserregern auf den Menschen übertragen. Außerdem bestehe die Gefahr, dass sie durch das Nagen „erhebliche Sachschäden“ verursachen, schrieb die Verwaltung.