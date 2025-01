Während des Landschaftstreffens Neckar-Alb am kommenden Wochenende gibt es in Rottenburg Änderungen im Verkehr.

Die Stadtverwaltung teilt mit: „Vorbereitende organisatorische Aufgaben für den Nachtumzug am Freitag, 31. Januar, und den großen Jubiläumsumzug mit rund 7500 Hästrägern am Sonntag, 2. Februar, führen zu größeren verkehrlichen Einschränkungen. Der Straßenverkehr wird an diesen Tagen über Umleitungsstrecken geleitet.“

Die wichtigsten Sperrungen sind ab Freitag, 31. Januar, um 16.30 Uhr ab der Südtangente Abzweig Schadenweilstraße und Tübinger Straße, der Osttangente Höhe Abzweig Wurmlingen/Sülchenstraße und Seebronn/Seebronner Straße sowie aus Richtung Bad Niedernau kommend auf Höhe des Freibades eingerichtet. Ab 17.30 Uhr ist die Innenstadt Rottenburg entlang der bekannten Umzugsstrecke bis gesperrt.

Am Samstag, 1. Februar, sind die Straßen weitgehend befahrbar und nur die zentralen Plätze (Marktplatz, Ehinger Platz und Eugen-Bolz-Platz) gesperrt.

Am Sonntag, 2. Februar, ab 10.30 Uhr findet auf der Südtangente Abzweig Schadenweilstraße und Tübinger Straße, der Osttangente Höhe Abzweig Wurmlingen/Sülchenstraße und Seebronn/Seebronner Straße sowie aus Richtung Bad Niedernau auf Höhe des Freibades die Sperrung statt. Ab 11.30 Uhr ist die Innenstadt Rottenburg entlang der bekannten Umzugsstrecke bis etwa 20 Uhr gesperrt.

Einschränkungen ab 12 Uhr

Darüber hinaus gibt es verkehrliche Einschränkungen in folgenden Bereichen: Die Einfahrt in die Obere Gasse über den Eugen-Bolz-Platz ist von Freitag, 31. Januar, ab 12 Uhr bis Sonntag Veranstaltungsende nicht möglich. Für die Bewohner wird eine entsprechende Ausweichmöglichkeit geschaffen. In der Jahnstraße wird außerhalb der Umzugszeiten ab Freitag um 12 Uhr ein Einbahnstraßenverkehr von der Seebronner Straße in Richtung Gerhart-Hauptmannstraße auf die Sülchenstraße eingerichtet. Darüber hinaus kann von Freitag bis Sonntag in der Jahnstraße nicht geparkt werden. Der Parkplatz Hohenberg sowie der Parkplatz hinter der Festhalle sind ab Freitag um 12 Uhr bis Sonntag gesperrt. Der Ehinger Platz, der Eugen-Bolz-Platz sowie der Marktplatz sind ab Freitag um 12 Uhr voll gesperrt.

Änderungen im Busverkehr

Am Donnerstag, 30. Januar, kann der Busverkehr soweit beibehalten werden. Der Eugen-Bolz-Platz wird über die Weggentalstraße angefahren. Am Freitag ab 14 Uhr werden die Haltestellen „Sprollstraße“, „Eugen-Bolz-Platz“, „Schelmen“ und „Hohenbergschule“, „Sülchenstraße“ und „Rettungszentrum“ nicht mehr bedient und die Haltestelle „Theoderich“ nur noch eingeschränkt angefahren. Einige Regionalbuslinien werden ab 14.30 Uhr am Bahnhof enden. Die Busse der Linie 18 halten wie gewohnt am Sülchenfriedhof, anschließend fahren diese die Haltestelle Theoderich über die B28 an.

Am Samstag und Sonntag starten und enden alle Regionalbuslinien am Bahnhof Rottenburg.