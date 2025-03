Reinhard Will 02.03.2025 - 11:46 Uhr

Fasnetsball in Burladingen – das sind die Bilder

18 Fasnetsball in Burladingen Foto: Reinhard Will

Schlumpfballett, Männerchor und Frauenfasnet: Eine vergnügliche, unterhaltsame Saalfasnet feierten die Burladinger am Fasnetssamstag. Wir haben die Bilder.









Link kopiert



Im Glitzersakko und mit Glitzerzylinder begrüßte der Vorsitzende Maximilian Kuster die Gäste des Fasnetsballs, passend in Reimform. Und gab dann den Moderationsstab an Wolfgang Bastian ab, der in seiner gewohnt launigen Art, und mondän , durch den Abend führte.