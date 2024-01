Närrisches Treiben: 1300 Kinder feiern bunte Fasnet in Horb

30 Am Samstag feierten die Narren mit den Kindern einen bunten Fasnetsumzug. Foto: Jürgen Baiker/Jürgen Baiker

Zum närrischen Festwochenende, an dem heuer auch das Jubiläum 100 Jahre Narrenzunft Horb gefeiert wird, gehörte auch ein imposanter Kinderumzug am Samstag mit 26 Narrenzünften und Narrenvereinen, die sich von der Stadionstraße (Aufstellungsort) durch die Ihlinger Straße, Neckarstraße, am Polizeirevier vorbei bis zum Festplatz schlängelten. Dort schloss sich ein närrisches Kinderprogramm an. Der Freundschaftsring Neckar-Gäu zeigte beim Umzug, was er alles an Narrenzünften in seinen Reihen hat.