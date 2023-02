51 Was für ein Bild: Tausende Menschen genießen in der Villinger Innenstadt den Umzug und jubeln hier den Villinger Hexen zu. Foto: Marc Eich

Villingen erlebte am Dienstag einen Umzug der Extraklasse. Zehntausende Menschen strömten in die Innenstadt, um das närrische Spektakel zu erleben.









Was für ein Spektakel! Villingen hat sich beim großen Umzug am Dienstag von seiner besten Zeiten gezeigt und bewiesen, warum das Städtle eine absolute Narrenhochburg ist. Über drei Stunden feierten die zehntausenden Narren und Zuschauer zusammen ein ausgelassenes Fest.

Das lag auch an den perfekten Rahmenbedingungen: Bestes Wetter und frühlingshafte Temperaturen sorgten dafür, dass die Straßen brechend voll waren – auch die letzten Gruppen durften sich darüber freuen, dass die Zuschauer noch in Fünfer- und Sechserreihen am Straßenrand standen. Selbst im Innenring herrschte ausgelassene Stimmung.

Winter austreiben – bei den Temperaturen?

„Aber was sollen wir da denn noch den Winter austreiben?“, fragte sich ein Narr kurz vor Umzugsbeginn um 13.30 Uhr angesichts von 14 Grad zurecht. Vorneweg marschierten in gewohnter herrlicher Pracht Narros, Altvillingerin, Stachi, Morbili und Co. Gar nicht giezig präsentierte man sich den Zuschauern – vor allem nicht in der Oberen Straße.

Denn hier standen die Mäschgerle vor den Fernsehkameras des Südwestrundfunks im Rampenlicht. Kein Wunder, dass hier auch die Butzesel besonders viel Schindlunder trieben – herrliche Bilder gingen aus dem Herzen Villingens ins ganze Ländle. Was für eine Werbung für die Fasnet!

Ein Sträußle von den Wueschten für Erwin Teufel

Von den Wueschten gab es das ein oder andere Sträußle an Stroh – über ein solches durften sich übrigens ebenso der ehemalige Landesvater Erwin Teufel freuen. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Jürgen Roth, Bürgermeister Detlev Bührer, Landrat Sven Hinterseh und Staatssekretär Siegfried Lorek verfolgte er von der Ehrentribüne in der Niederen Straße aus den närrischen Lindwurm.

Roth war es auch, der sich als Stadtoberhaupt dann nicht nur einige Sprüchle anhören musste und gestrählt wurde, die Katzenmusik griff im Acht-Zylinder-Wagen die Idee „seines“ Zentralbads auf und fand schon einen passenden Namen: „OB Roth-Lantica“.

Schwenninger Narrenmarsch hallt durch Villingen

Doch was wäre der Umzug am Dienstag ohne die bunte Vielfalt der Narren aus der Doppelstadt? Da wären die Glonkis, bei denen die kleinen Blechtrommler ihren großen Vorbildern nacheifern und für mächtig Lärm sorgen. Oder die Hexen, die sich auch gerne mal untereinander aufs Horn nehmen.

Einer der Höhepunkte ist darüber hinaus der Schwenninger Narrenmarsch, der dafür sorgt, dass die doppelstädtische Fasnet in der Villinger Innenstadt lebt. Freuen durften sich die Zuschauer zudem über zwei Gastvereine – die Narrenzunft Dauchingen zog mit ihren Teufeln durch die Stadt, zeigte dabei durchaus spektakuläre Sprünge mit ihren Gabeln.

Wiegemer Wölfe mit Konfetti und Stroh

Vor allem die Maidle am Straßenrand mussten sich außerdem vor den Wiegemer Wölfen in Acht nehmen. In ihrem Wagen gab es bei fetten Beats eine Extraladung Konfetti und Stroh in die Haare – eine sicherlich bleibende Erinnerung an ein ausgelassenes Feiern im herrlichen Villinger Städtle.