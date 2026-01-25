Närrisches Jubiläum: So bunt und ausgelassen feierten die Schloßbühl-Jäger in Sulz ihren Geburtstag

Mit rund 70 Narrenzünften haben die Schloßbühl-Jäger am Sonntag ihren 33. Geburtstag gefeiert.
Schloßbühl-Jäger und Ranzengarde haben die „Wilde Nacht“ am Samstag in der Sulzberghalle gut überstanden. Nicole Baur, Ortsvorsteherin des größten Lahrer Ortsteils und eine der Vorstände der Narren, war um 13.46 Uhr guten Mutes – von Heiserkeit keine Spur. Als der Umzug pünktlich um 14.01 Uhr begann, wagte sie dann auch den einen oder anderen kurzen Tanz mit Hästrägern der insgesamt rund 70 Narrenzünfte, die am Sonntag gekommen waren, um den Geburtstag mit den Narren und vielen Besuchern zu feiern.