Närrisches Ehrenamt in Salzstetten: Narrenspiegel für den Ehrenpräsidenten

Eine besondere Auszeichnung erhielt der ehemalige Präsident des Närrischen Freundschaftsringes Neckar-Gäu, Thomas Fischer aus Salzstetten.
Für seine Verdienste um die schwäbisch-alemannische Fasnet wurde ihm vom Dienstältesten Präsidenten der insgesamt 14 Narrenringe, Walter Sieber (Narrenfreundschaftsring Zollernalb), die höchste Auszeichnung, der Narrenspiegel nebst Ehrenurkunde verliehen. In seiner Laudatio bezeichnete Sieber Thomas Fischer als einen Menschen, für den die Fasnet nicht nur Tradition bedeutet habe, sondern auch Zusammenhalt, Freundschaft und gelebtes Brauchtum.