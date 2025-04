Pendler sind abgehängt Neue Kinzigtalbahn hält nicht in Schenkenzell und Loßburg

Pendler in Schenkenzell und Loßburg sind von der Kinzigtalbahn ausgeschlossen: Die neuen batteriebetriebenen Züge fahren an ihren Bahnhöfen vorbei. Warum das so ist und was das Verkehrsministerium dazu sagt.