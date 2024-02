Närrischer Wettbewerb: Wer hat die schönste Seifenkiste Schiltachs?

15 Die Schiltacher Bieraktivisten fordern „Heben statt kleben“ und setzen sich so auf satirischem Wege aktiv für eine humanere Demonstrationskultur ein. Foto: Jambrek

Vor dem Fasnetsumzug fand in Schiltach eine Seifenkistenfahrt mit Mottowagen statt. Alle Teams fuhren den Hügel an der Hohensteinstraße herab und zeigten ihre Konstruktionskunst den Besuchern am Straßenrand.









Elf Teams traten in den närrischen Wettstreit. Unter den Schiltacher Mottowagen traten etwa die Bieraktivisten an, die unter dem Motto „Heben statt kleben“ sich satirisch für eine humanere Demonstrationskultur einsetzten, die anders als bei der „Letzten Generation“ eben nicht den kompletten Berufsverkehr lahmlegt. Sie zeigten also, dass es auch deutlich entspanntere und friedlichere Formen des Protests gibt, die ebenfalls viel bewirken können. Für den Mottowagen und die Bergabfahrt zeigten sich Thomas Ventur sowie Jürgen und Leon Bühler verantwortlich.