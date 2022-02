2 Angeführt vom neuen Prinzenpaar ließen die Narren ihre Hofememer Fasnet in der "Alten Post" ausklingen. Foto: Wagner

Die Hofemer Fasnet steht fest unter dem Leitspruch: "Fasnet vom Flecken – für den Flecken". Trotz gewisser Einschränkungen ging dieses Motto beim diesjährigen Format der Traditionsveranstaltung voll auf.















Link kopiert

Waldachtal-Lützenhardt - Die Narrenzunft (NZ) Lützenhardt hat sich seit Beginn der Corona-Pandemie einen weiteren Leitsatz auf die Fahnen geschrieben: "Fasnet ist Zusammenhalt. Auch mit Distanz sind wir uns nah." Und die Narren rückten einander näher, geringer wurde die Distanz im Vergleich zur letzten Saison. "Wir sind dieses Jahr zwar auch nicht im ›Haus des Gastes‹, aber wenigstens können wir gemeinsam den Abend verbringen", stellte Ehrenzunftmeister und NZ-Pressechef Uwe Störzer in seiner Ansprache an die Narren auf dem Balkon des "Café Deko Zudrell" fest.

Vergessene Zeilen des "Lützenhardter Narren-Lieds" gesungen

Und weil die NZ-Lützenhardt einen großen Wert auf ihre Tradition legt, habe sich die Zunft dazu entschieden, heuer an die Historie der Fasnet im Flecken zu erinnern. Dabei machte Störzer darauf aufmerksam, dass die Zunft im kommenden Jahr ihr Schnapszahljubiläum (33 Jahre) feiern will.

So stimmte die NZ mit dem "Lützenhardter Narren-Lied", welches am 5. Februar 1965 im Amtsblatt veröffentlicht wurde, gelungen auf die historische Fasnet im Flecken ein. Im Laufe der Jahre seien die dritte und vierte Strophe des Liedes in Vergessenheit geraten. Jedoch schienen diese Passagen geradezu perfekt in die jetzige Zeit zu passen und jedem Hästräger aus der Seele zu sprechen. "Und drückt dich der Kummer, drückt dich Schmerz, wein nicht die Augen wund. Bei uns da wird’s leicht ums Herz, bei uns da wirst gesund. Drum Narren stimmt fröhlich ein und singt aus voller Brust. Ein guter Narr, der will ich sein mit aller Lust", feierten die vergessenen Zeilen ihre Wiedergeburt.

Prinzenpaar verkörpert Geschichte der Fasnet im Ort

Zur Tradition und einem Highlight der Hofemer Fasnet zählt ebenso die Proklamation des Prinzenpaares. Da in diesem Jahr die Historie der Ortschaft widergespiegelt werden sollte, sei es der Anspruch der Zunft gewesen, dass das Prinzenpaar auch die Geschichte der Fasnet im Ort verkörpert. Das diesjährige Prinzenpaar habe bereits drei Epochen durchlebt und die Fasnet dabei stets hochgehalten.

So präsentierten sich letztlich auf dem Balkon des "Café Zudrell" Prinz Jule I. und Prinzessin Pia I. von der Grafschaft Weiler mit samt ihren Gefolgsleuten, darunter Ritter, Mägde und ein Priester. Standesgemäß wurde die Ansprache des Prinzenpaares von deren Herolden vorgetragen. "Als Prinzenpaar sind wir bereit, für eine närrisch schöne Zeit", lauteten die Absichten der närrischen Regenten.

In der "Alten Post" lassen die Narren den Tag ausklingen

"Wir tanzen, feiern bis zum Morgen, dabei vergisst man alle Alltagssorgen. Wir tanzen, lachen und wir singen, dass wir den Flecka zum Kochen bringen", lautete die Marschrichtung, welche die Narren anschließend in die "Alte Post" führte.

Angeführt vom neuen Prinzenpaar ließen die Narren ihre Hofemer Fasnet am besagten Standort ausklingen und schrieben sich dabei ein weiteres Motto auf die Fahnen der Zunft: "Die Flaschen hoch, lasst Gläser klingen. Fasnet soll Freude und Frieden bringen."