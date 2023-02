1 „Schule früher“ war eines der Themen beim Umzug der Narren in Oberschopfheim. Foto: Bohnert-Seidel

Die Narren aus Oberschopfheim haben das Feiern nicht verlernt: Sowohl beim Dorfabend als auch beim Umzug zeigten sie ihr Können. Zwischen die bunten Kostüme mischte sich auch Satire über die Kommunalpolitik der Gemeinde Friesenheim: Vor allem der Bürgerbus wurde aufs Korn genommen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Endlich wieder Fasnacht auf Tuchfühlung und ganz schön viel Programm auf der Bühne: Die Narrenzunft Stänglihocker hat sich beim närrischen Dorfabend in Oberschopfheim in Bestform gezeigt. Sie begeisterte mit fantasievollen Beiträgen, auch unter Mitwirkung von Gästen wie der Chorgemeinschaft, der DJK und dem Turnverein.

„Zurück in die Zukunft – Fasent wie früher nur heut“, lautete das Motto des Abends. Damit blieb der Kostümierung kaum eine Richtung versperrt. In ihren Liedbeiträgen griffen die Chöre und Ensembles auch gern in die kommunale Kiste und zeigten sich als Freunde einer scharf gesungenen und gelungenen Dorf-Satire: Ein Dorfbus, den niemand braucht, Monsterbauten – ein Graus, die Eingemeindung oder der Festplatz wie „Krütt un Rüwe“ waren Thema. Auch Tanz und Spiel begeisterten das Publikum.

Gäste setzen das Motto mit viel Hingabe um

Die zahlreichen Gäste haben das Motto mit sehr viel Hingabe umgesetzt: Petticoat und Clownskostüme waren zu sehen, Flower Power und Hardrock waren Thema und herrlich fantastische Gestalte anzutreffen. Wer ein richtiger Narr ist, hat die Fasnacht in Oberschopfheim in den Genen und schaute, dass er sich dort nach zwei Corona-Jahren wieder unter das närrische Volk mischt.

„Runter vom Canape“, ruft Thorsten Junker, Vorsitzender der Narrenzunft, nach einem fulminanten Einmarsch der Zunft den Gästen zur Begrüßung zu. „Fasent wie früher nur hit. Die Tradition steht an erster Stelle“, erklärt er. Trotzdem gibt es in diesem Jahr eine Veränderung: Die Verurteilung der Ortschaftsräte und des Ortsvorstehers wurde erstmals am Schmutzigen Donnerstag vollzogen. Wer nicht dabei war, konnte sich davon auf der Bühne überzeugen. Gefesselt wurden die Räte vorgeführt. Und schon ging es weiter mit einem starken Programm.

Mit „Flower Power“ und scharfzüngigen Texten überzeugten die Mitglieder der Chorgemeinschaft beim närrischen Abend. Foto: Bohnert-Seidel

Selbst die Jüngsten der Zunft waren eingebunden. Nachdem die „Barbie Girls“ bejubelt worden waren, herrschte Flower-Power-Stimmung mit der Chorgemeinschaft. „Sonnige Höhen, große Häuser“, monierte die Chorgemeinschaft auf die Melodie eines schwungvollen Wanderlieds. Die bunte Kostümierung war ein Hingucker. Aufs Korn genommen wurde wieder einmal die Eingemeindung nach 50 Jahren. Im Hinblick auf den Neujahrsempfang und das Theaterstück meinte Alois Oschwald vom Chor: „Mit so viel Ironie klappt des mit der Eingemeindung nie. Immer wieder Spitzfindigkeiten auffrische, isch halt de Berg dazwische.“ Die Stänglihocker brachten anschließend die Gäste mit einer skurrilen Miniplaybackshow zurück in die Zukunft. Der Nachwuchs ging in eine Wunderkugel und heraus kamen Stars der Musikgeschichte.

Kommunalpolitik scharfzüngig aufgegriffen

Eigentlich wollte Hubert Röderer von der DJK seine Combo begleiten, kurzfristig musste er aber das Bett hüten. Dennoch hat seine Combo mit Bravour die Halle unterhalten. Scharfzüngig griff sie kommunalpolitische Themen im Ort auf. Demnächst soll der Bürgerbus Oberschopfheimer nach Friesenheim zum Einkaufen bringen. Davon zeigte sich die Combo nicht begeistert. Lieber sollte der Bus zu Gärtner Anton ins Loh fahren und zum Edeka nach Niederschopfheim. Dort wäre der Bus nicht nur schneller, sondern spare auch eine Menge Sprit. Der Refrain wurde zum Dauerbrenner: „Den Bus brücht doch kei Sau.“ Bei aller Dorfkritik bekam Thomas, der Wirt vom Olympia, eine eigene Hymne auf das Lokal. Schließlich betreibe er mittlerweile die einzig gemütliche Kneipe im Ort. Im Wasser waren die Lohbachmatrosen nicht, aber sie besangen die „grüne Oase aus der Oberdorfstroß“. Davor tauchte das Männerballett in der Schwimmstunde unter. Das Moderatorenpaar Sabrina Hauser und Stefanie Bühler führte spritzig durch das Programm und machte schnurstracks Bürgermeister Erik Weide zur Glücksfee.

Die „Letzte Generation“ bekam beim Umzug in Oberschopfheim ebenfalls ihr Fett weg. Foto: Bohnert-Seidel

Traditionen hegen und pflegen alle Stänglihocker. Das Losungswort Brauchtumspflege hatten viele richtig geraten. Musik war an diesem Abend Trumpf – auch die Hip-Hop-Gruppen des TV Oberschopfheims begeisterten. Das Publikum genoss die Unterhaltung in Gesellschaft und wusste endlich lebendige Fasnacht zu feiern, worauf es die vergangenen Jahre doch verzichten musste.

Gute Stimmung auch beim Umzug durch das Dorf

Ähnlich gute Stimmung herrschte am Umzugssonntag. Oberschopfheim und Niederschopfheim feiern immer gemeinsam. Will heißen: In einem Jahr ist die Späudizunft Niederschopfheim und im anderen Jahr die Narrenzunft Oberschopfheim Gastgeber für die Narretei. Nach 2019 war es endlich wieder so weit. Die Gruppen haben sich nicht nur auf ihren Umzug vorbereitet, sondern ganz schön in der kommunalpolitischen Kisten gekramt. Wieder einmal war es der Bürgerbus, der aufs Korn genommen wurde. Überallhin fahre der Bus: nach Schutterwald in die Arztpraxis, zum Zahnarzt nach Hofweier, zum Getränkemarkt, nach Hofweier zum Zahnarzt und in die Apotheke. Ansonsten gehe es nur noch nach Schuttern zu Gärtnermeister Haid oder nach Oberweier ins Seniorenheim Emmaus. Friesenheim wird nicht angefahren. Dafür mobilisierte eine große Narrengruppe mehrere Ape-Nutzfahrzeuge und fuhr damit den Umzug ab. Zur Besonderheit des Oberschopfheimer Fasnachtsumzug gehört, dass er zwei Mal an den Zuschauerreihen vorbei geht. Zwei Mal heißt für die Kinder auch doppelte Portion Süßes. Gefüllte Taschen sind garantiert.

Der Umzug bestach mit Gruselfaktor, für den die Hexen und der Krampus sorgten, aber auch mit wunderbarem Humor. Ein Fest für Gäste und Teilnehmer gleichermaßen. Vor und nach dem Umzug war weiterhin Remmidemmi auf dem Rathausplatz in Oberschopfheim.

„Letzte Generation“

Die „Letzte Generation“ bekam ebenfalls ihr Fett weg: „Nit abäbbe! Lernt ein Handwerks fürs Klima!“ – Handwerker, Zimmersleut und Maler haben sich beim Umzug auf den Weg gemacht. Dass die Kinder im Kindergarten zart gehegt und gepflegt werden, machte die überaus große Gruppe der Kindergärten deutlich.