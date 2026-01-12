Närrischer Abend in Mühlen: Brauchtum, Tanz und ganz viel Lust auf Fasnet

Die Narrenzunft Mühlen ließ am Freitag gemeinsam mit anderen Zünften die Fasnet hochleben. Turbulente Tänze gehörten dazu.
Die Narrenzunft Mühlen startete am vergangenen Freitag in ihr Fasnetswochenende. Eine Idee aus der vergangenen Saison wurde beim Maskenabstauben am Freitag in die Tat umgesetzt und soll als Wegweiser für kommende Fasnetsstarts gesehen werden. Mit den Weitenburger Schlosshexen besteht nämlich seit dreißig Jahren eine enge Verbundenheit. Seit diesem Jahr starten nun die Mühlener Schonka und Weitenburger Schloßhexen gemeinsam in die Fasnet.