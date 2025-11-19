Närrische Zeitreise: So wurde die alte Fastnacht heraufbeschworen

Zahlreiche Besucher begaben sich mit Moderator Andreas Grabsch in Oberwolfach auf Zeitreise. Mit Filmen und im Dialog wurde die alte Fastnacht wieder heraufbeschworen.
Wie sehr das Fasnetsgeschehen Teil des dörflichen Lebens in der „Alte Wolfach“ noch immer ist, zeigte der gute Besuch des filmischen Rückblicks mit „Tele-Grasle“ Andreas Grabsch in der Festhalle vergangenen Freitag. Nach dem Rückblick auf die Umzüge der 80er- und 90er-Jahre vor einigen Monaten ließ Andreas Grabsch nochmals das närrische Treiben an den Fasnetssonntagen nach der Jahrtausendwende Revue passieren.