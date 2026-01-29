Närrische Zeit in Bad Dürrheim: Fastnacht im Siedersaal kann kommen

Es ist angerichtet: Der Siedersaal als ein zentraler Ort der Saalfastnacht im Kernort wurde auf Vordermann gebracht und dekoriert.
Traditionell beginnt die Urviecherzunft mit ihrem Fasnachtsball mit einer durchaus recht derben, aber auch intensiven frohen Saalfastnacht. Sieben Tage später lebt der Turnerbund sein Fasnachtsball, welches liebenswerten, familiären Charakter für groß und klein und vor allem viel spektakuläre Akrobatik ausweist. Den Abschluss des Ballreigens wird immer sehr feierlich, würdevoll und mit viel Esprit von der altehrwürdigen Narrenzunft gefeiert.