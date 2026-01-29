Närrische Zeit in Bad Dürrheim: Fastnacht im Siedersaal kann kommen

Es ist angerichtet: Der Siedersaal als ein zentraler Ort der Saalfastnacht im Kernort wurde auf Vordermann gebracht und dekoriert.

Traditionell beginnt die Urviecherzunft mit ihrem Fasnachtsball mit einer durchaus recht derben, aber auch intensiven frohen Saalfastnacht. Sieben Tage später lebt der Turnerbund sein Fasnachtsball, welches liebenswerten, familiären Charakter für groß und klein und vor allem viel spektakuläre Akrobatik ausweist. Den Abschluss des Ballreigens wird immer sehr feierlich, würdevoll und mit viel Esprit von der altehrwürdigen Narrenzunft gefeiert.

Nach dem gelungenen großen 100-Jahre-Jubiläum im Vorjahr wird bei der NZ keine Müdigkeit vorgetäuscht. Nicht zuletzt durch die vielen gut aufgestellten jugendlichen Macher und Entscheidungsträger ist ob deren Elans größtes Vergnügen garantiert.

Das fastnächtliche Präparieren des Siedersaals ist traditionell Aufgabe der Urviecher, die dabei von einem Team des Turnerbundes unterstützt werden. Nach dem Fasnachtskehraus liegt der Abbau in Händen der Narrenzunft. Am Aschermittwoch beim Dankeschön-Heringsessen der Narrenzunft befindet sich der Saal dann wieder im Normalmodus.

Ein Team von etwa 15 engagierten und handwerklich recht patentierten Fasnachtshandwerkern schmückten unter Anleitung von Stephan Bader den Siedersaal.

Auch wurden von ihnen mit viel Muskelkraft die Biertischgarnituren aufgebaut. Der Haus des Bürgers-Hausmeister Martin Müller, sein großer Expertise verfügender Vorgänger Gerd Feiß sowie Andreas Aldinger halfen als Siedersaal-Techniker beim Aufbau kräftig mit.

Abkleben des Bodens

Fast einen Tag dauerte im Vorfeld das Abkleben des Bodens zu dessen Schutz mit großen Matten durch Aldinger und Gerd Feiß. Das Saalschmücken erfolgte mit Material, welches in den Katakomben im Haus des Gastes das Jahr über gelagert wird.

Unzählige an Wäscheseilern befestigte Fastnachtsfähnle wurden zentral von der Saalmitte ausgehend an der Decke befestigt. Akrobatische Kletterfähigkeiten waren von zwei Alpinisten gefragt, um großflächige Planen mit Bad Dürrheimer Fastnachtsmotiven mit aufgezeigten Gestalten oder Ortsansichten an den oberen Seitenwänden zu montieren.

Aus Sicherheitsgründen werden lebensgroße Fasnachtspuppen, wie etwa das gruselige Urviech oder schaurige Hexen seit mehren Jahren nicht mehr im hohen Fachwerkgebälk platziert. „Das hat auch mit der Brandschutzsicherheit zu tun“, erklärt Martin Müller. Auch gilt im Saal ein komplettes Konfetti-Verbot. „Das gestanzte Kleinpapier birgt Gefahren, wenn es etwa sich nach dem Ausregnen in einem Scheinwerfer entzünden könnte“, erläutert Müller.

Prüfung alle zwei Jahre

Nach dem katastrophalen Brandunglück in der Silvesternacht in Crans Montana (Schweiz) hat es seitens der Behörden für den Siedersaal keine spontanen aktuellen Kontrollen oder gar neue Sicherheitsauflagen gegeben. Etwa alle zwei Jahre schaut indes ein Sicherheitsbeauftragter des Landratsamts vorbei und begutachtet zusammen mit einem Bauamtvertreter aus dem Rathaus sowie dem Hausmeister das Gebäude. Dann sind vor allem Fluchtwege und Feuerlöscher Thema.

Etwa 540 Besucher werden im Saal pro Ball teilnehmen, dazu weitere 60 auf der Empore. „Mit Akteuren auf der Bühne und Technikern werden weitere 150 Personen jeweils vor Ort sein“, schätzt Gerd Feiß ein. Insgesamt liegt eine behördliche Genehmigung für die Anwesenheit von 800 Personen für Veranstaltungen im Haus des Bürgers vor.

LED-Beleuchtung kommt im Sommer

Im Juli/August wird im Siedersaal, der für umfangreiche Erneuerungen komplett geschlossen sein wird, eine neue Beleuchtung installiert. „Es wird eine neue LED-Beleuchtung installiert werden, die nur noch etwa ein Fünftel an Strom braucht“, erläutert Gerd Feiß. Der Haudegen war bei 33 Saal-Fasnachten „der“ Mann im Hintergrund. Der Teilzeithausmeister als Narro-Kugelrund und Katzenmusiker der Villinger Fastnacht zugewandt schwört: „Dieses Jahr gehe ich garantiert auf den Gockelball nach Zollhaus.“