"Fasnetsgier" wird am Narrenbrunnen in Triberg spürbar

7 Einigkeit herrscht am Narrenbrunnen, als die Vertreter der Triberger Narrengruppierungen gemeinsam die fünfte Jahreszeit eröffnen (von links): Sven Ketterer, Matthias Klausmann, Wolfgang Weissenberger, Vanessa Schwab, Sonja Schätzle, Steffi Laube und Adrian Disch. Foto: Nagel

Richtig ausgehungert sind die Triberger Narren nach der langen coronabedingten Zwangspause. Umso großer war daher am Dreikönigstag die Freude, als die Figuren der Triberger Fasnet endlich wieder erweckt werden konnten.















Triberg - "Voller Fasnetsgier" seien die Triberger Narren, wie der neue Triberger Zunftmeister Sven Ketterer am Dreikönigstag in einer seiner ersten offiziellen Amtshandlungen beim Maskenwecken am Narrenbrunnen proklamierte. Die große Anzahl der an der traditionellen Eröffnung der fünften Jahreszeit teilnehmenden Hästräger gab Ketterer genauso recht, wie ein selten bei dieser Veranstaltung gesehener Zuschauerreigen.

Angeführt vom Fanfarenzug traf ein kleiner Lindwurm aus den Spitzen der Triberger, Nußbacher und Gremmelsbacher Narrengruppierungen mit einigen Minuten Verspätung in der Friedrichstraße ein, wo die noch schlummernden Häser auf einen belebenden Schluck kühlen Narrenwassers warteten.

Figuren der Triberger Fasnet erweckt

"Ein Virus hat in der Welt sein Unwesen getrieben, wir lassen uns jetzt aber unsere Fasnet nicht mehr verbieten. Hinaus auf die Straße, jetzt geht’s wieder los und in diesem Jahr so richtig gnadenlos", reimte Sven Ketterer, bevor er nach und nach Federeschnabel, Fuchs, Spättle und Teufel erweckte und zugleich in gereimter Form kurz vorstellte. Der neue Zunftmeister ließ sich dabei von den Zuschauern mit dem jeweiligen Fasnetsprüchle zu jeder Figur unterstützen.

Die Gremmelsbacher Narrenchefin Steffi Laube flößte Glepfdohle und Holzschuehklepfer das belebende Narrenwasser ein, während Sonja Schätzle aus Nußbach ihr Gflächtwieb, den Strohdrescher sowie die Katze aufweckte. Oberstabhalter Weissi I. rief den Gutseleschlecker ins Leben, Vanessa Schwab eine Burghexe und Adrian Disch eine Schillersteinhexe.

Narrenmarsch erklingt erstmals im Jahr

Erst nach drei Raketenschüssen setzte sich dann ein langer Zug aus allen Hästrägern von der evangelischen Kirche aus in Bewegung, und die Stadt- und Kurkapelle spielte erstmals in diesem Jahr den Narrenmarsch. Unter der Leitung des neuen Oberteufels Jan von Berg wurde der Teufelstanz aufgeführt, bevor es im nahen und warmen Kurhausfoyer mit der ersten Feier in der fünften Jahreszeit bis in den späten Abend hinein weiterging. Dabei war der Andrang so groß, dass sogar Wurst und Wecke und zu später Stunde das Bier ausgingen, wie Vizezunftmeister Stefan Hermann verriet.

Veränderungen stehen an

Der Startpunkt in eine mutmaßlich weitgehend normale fünfte Jahreszeit war gesetzt. Für die Narren der Wasserfallstadt wird sie aber auch einige Neuerungen mit sich bringen, wie die Vorstandschaft der Narrenzunft bereits Anfang Januar in der "Teuflischen Infopost" bekanntgab.