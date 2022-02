1 Die Bach-na-Fahrt an der Fasnet könnte in Böhringen zur Foto: Riedlinger

Und es gibt sie in diesem Jahr doch: die Da-Bach-na-Fahrt! Mutige Kapitäne stürzten sich am Sonntag in die Fluten – allerdings nicht in Schramberg.















Dietingen-Böhringen - Statt auf der Schiltach gingen die unerschrockenen Zuber-Kapitäne auf der Schlichem in Böhringen "da Bach na". Sehr zur Freude etlicher Zuschauer.

Neben der Da-Bach-na-Fahrt auf der Schlichem veranstaltete die Narrenzunft am Sonntag eine Freiluft-Veranstaltung auf dem Platz vor der Schule - und bot so Kindern und Narren bei herrlichstem Fasnetswetter ein Stück Fasnet im Ort.

"Wir haben das für die Bürger in der Gemeinde und die Freunde der Narrenzunft gemacht, die ein wenig Freude haben wollten", sagte Kevin Frommer als zweiter Vorsitzender der Narrenzunft. Und nach den überaus positiven Reaktionen der Besucher, die sich freilich an geltende Gesundheitsregeln mit Prüfung des Impfstatus und Tragen einer Maske halten mussten, tat dies dringend not. Denn nach fast zwei Jahren Corona-Status und einer bedrückenden politischen Situation in der Ukraine fällt derzeit vielen Menschen das Feiern schwer. Und doch tat allein der sonnenbeschienene Tag und ein buntes Bild aus Narren und Musikern einfach der Seele der Besucher gut.

Fahrt als Geburtstagsgeschenk

Bereits am Vormittag war kurzfristig eine Bach-Na-Fahrt auf der Schlichem angesetzt worden. Marius Bühl als erster Vorsitzer der Narrenzunft hatte die überraschenderweise zwei Tage zuvor von seinen Vereinsmitgliedern zum 30. Geburtstag geschenkt bekommen.

Ehrensache, dass er und ein weiterer Matrose sowie die Besatzungen von drei weiteren Schlauchbooten es sich nicht nehmen ließen, trotz geringem Wasserstand unter den Augen von etlichen Zuschauern und den Klängen des vom Musikverein intonierten Narrenmarsches die Schlichem hinunterzupaddeln – ganz nach dem berühmten Schramberger Vorbild. Wobei mancher Zuschauer Überlegungen anstellte, ob es besser wäre, die Schlauchbootbesatzungen mit Gummistiefeln auszustatten, damit sie den Bach hinunterlaufen könnten.

Die gute Laune bei der Bach-na-Fahrt wurde danach vom Publikum prompt auf den Platz vor der Schule übertragen. Dort warteten bereits Bierbänke, Stehtische und eine entsprechende Bewirtung auf die Gäste. Doch nicht nur für Speis und Trank war durch die Narrenzunft gesorgt.

Unterhaltung mit der Musikkapelle

Den gesamten Mittag über wurde kurzweilige Unterhaltung durch die Musikkapelle, die Schantlekapelle der Narrenzunft und auch die Guggamusik "Flegga Bätscher" geboten. Sie alle brachten das Blut der Narren und Fasnetsfreunde in Wallung und sorgten gehörig für Stimmung.

Zudem zeigten verschiedene Garden ihre Gardetänze. An diesem Nachmittag konnten sie nach einer ausgefallenen fasnet im vergangenen Jahr zeigen, dass sie noch nichts verlernt haben.