Närrische Tradition: So kreativ und ausgelassen wurde auf der Frauenfasent in Schweighausen gefeiert

Einmal mehr zeigte sich, wie beliebt die traditionelle Veranstaltung des Katholischen Deutschen Frauenbunds Schweighausen ist. Die Bergdorfhalle war am Fasentfreitag voll besetzt.
Dieses Jahr stand die Feier des katholischen Deutschen Frauenbunds (KDFB), Ortsgruppe Schweighausen, unter dem Motto „Der Berg ruft! Auf in die katholischen Alpen!“ Eine bunte Narrenschar, kreativ verkleidet etwa als „Skihaserl“ mit Betreuern, Bergsteiger oder Après-Ski-Partygäste, sorgte für ein farbenfrohes Bergdorf-Flair. Selbst bunte Clowns kraxelten ins Bergdorf hinauf und natürlich begegnete man in den „Katholischen Alpen“ den Heiligen Drei Königen.