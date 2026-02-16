Närrische Tradition: So kreativ und ausgelassen wurde auf der Frauenfasent in Schweighausen gefeiert

Einmal mehr zeigte sich, wie beliebt die traditionelle Veranstaltung des Katholischen Deutschen Frauenbunds Schweighausen ist. Die Bergdorfhalle war am Fasentfreitag voll besetzt.

Dieses Jahr stand die Feier des katholischen Deutschen Frauenbunds (KDFB), Ortsgruppe Schweighausen, unter dem Motto „Der Berg ruft! Auf in die katholischen Alpen!“ Eine bunte Narrenschar, kreativ verkleidet etwa als „Skihaserl“ mit Betreuern, Bergsteiger oder Après-Ski-Partygäste, sorgte für ein farbenfrohes Bergdorf-Flair. Selbst bunte Clowns kraxelten ins Bergdorf hinauf und natürlich begegnete man in den „Katholischen Alpen“ den Heiligen Drei Königen.

Moderatorin Carina Jülch begrüßte gut gelaunt die Gäste und brachte mit dem Narrenruf des Abends, „Hütten-Gaudi“, gleich Schwung in die Halle. Nach dem gelungenen fröhlichen Auftritt der Schweighausener Blasmusikkapelle zogen alle Mitwirkenden gemeinsam ein und wurden mit viel Applaus empfangen.

Tänzer zeigen ihre Choreographien auch mal bauchfrei

Von Beginn an folgte Programmpunkt auf Programmpunkt. Große Begeisterung ernteten dabei auch die Jüngsten, die Bergdorf-Kids, mit ihrer abwechslungsreichen Choreografie. Sketche wie „Oma Trude und Enkel Kevin“, „Mädelsabend“ oder „Gipfelglück und Speckbrotdrama“ sowie die Tanzgruppen sorgten für gute Stimmung – die Mitwirkenden bekamen verdientermaßen viel Applaus. Besonders mitreißend präsentierte sich an diesem Abend die Hüttengaudi zum Mitmachen der SGS-Damen, die beim „Gute-Laune-Lied“ alle Besucher begeisterten und für strahlende Gesichter sorgten.

Auch die „Jungküken on Tour“, die „Skihasen auf der Piste“ sowie die zünftige Stubenmusik der „Dödeldaler Bimmelbuam“ (Selina Göppert und Petra Zehnle) kamen bestens an und überzeugten die Zuschauer.

Als fester Stimmungsgarant erwies sich erneut der Männertanzkreis „Oberes Schuttertal“. Mutig präsentierten sich die „feschen Mannsbilder“ mit verschiedenen Choreographien, unter anderem auch bauchfrei und mit imposantem Oberteil als „Backgroundsängerinnen“ von DJ Ötzi.

Hier wurde das „Mädel von der Alm“ alias Michaela Hummel ganz schwach und musste von Freundin Sigrid Göppert schwer beruhigt werden. Als „Gießela und Alma“ hatten beide zuvor bereits mit einem humorvollen Sketch überzeugt, der von den Gästen mit lang anhaltendem Applaus belohnt wurde, als sie im Sessellift Richtung Jägertee schwebten.

Bei der unterhaltsamen Musik der Tanzband Colorados wurde in den Pausen und dann auch nach dem Programm noch lange gemeinsam weitergefeiert, gelacht und geschwoft. Von den vielen Helfern wurden die närrischen Gäste in Schweighausen natürlich mit einem umfangreichen Getränkeangebot und kleinen Speisen bestens versorgt – man konnte es sich richtig gutgehen lassen.

Viele Danksagungen

Sigrid Göppert vom Vorstandsteam dankte Mitwirkenden und Helfern. Besonderes Lob galt den Kulissenbauern vom Männertanzkreis, die mit Almhütte und Bergseilbahn ein beeindruckendes Bergdorf auf die Bühne brachten.