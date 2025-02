Am Sonntagnachmittag hat die Gastronomie in der Zehntscheuer zur Katerbefreiung ab 14 Uhr und dann bis 17.30 Uhr für jedermann geöffnet.

Um 18 Uhr marschiert der Zunftrat gemeinsam mit der Stadt- und Bürgerwehrmusik zum Rathaus. Dort fordern die Zunftoberen, Anselm Säger und Alex Brüderle, zusammen mit dem Rat und einer närrisch gestimmten Menschenschar auf dem Münsterplatz, von Oberbürgermeister, Jürgen Roth, den Stadtschlüssel ein, um die Macht im Städtle bis Dienstagnacht übernehmen zu können. Wie üblich, können sich die Besucher bei der Schlüsselübergabe auf Gags und Überraschungen beim Rathaus freuenk, teilt die Narrozunft mit.

Es geht um 8.45 Uhr los

Am Montagmorgen startet traditionell der große historische Umzug der Narrozunft am unteren Ende der Niederen Straße. In diesem Jahr gibt es allerdings eine wichtige Neuerung: Der Umzug beginnt bereits um 8.45 Uhr, um eine Kollision mit nachfolgenden Vereinen zu vermeiden. Vor allem Kinder, die ins Häs gehen, sollten frühzeitig erscheinen, damit sie problemlos zu ihrem Aufstellungsort am Zuganfang kommen.

Die Zunft bittet die Umzugsteilnehmer, auf ihrem Weg zur Aufstellung nicht durch die Niedere Straße zu laufen, sondern über die Färber- und Gerberstraße. So kommen die Hästräger am einfachsten zum Aufstellungsplatz. Dort ist für einen geordneten Ablauf gesorgt.

Häs-TÜV

Der „Häs-TÜV“ ist auch bei der Fasnet 2025 aktiv. Ratsmitglieder richten dabei ihr Hauptaugenmerk auf schlecht angezogene Maschgere und Mäschgerle sowie schlechte Schemen, die nicht im Sinne der Zunft sind, und sprechen bei Bedarf Betroffene direkt an. Die Narrozunft weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass Kinder im Häs unbedingt schwarze Schuhe tragen sollen. Hästräger, die Montag und Dienstag in der Öffentlichkeit ihre Anonymität aufgeben und mit der Scheme auf dem Kopf oder unter dem Arm im Städtle unterwegs sind, müssen ebenfalls mit deutlichen Hinweisen durch Ratsmitglieder rechnen. Erster Zunftmeister Anselm Säger und Brauchtumssprecher Michael Bohrer appellieren bereits im Vorfeld an die Maschgere, die Anonymität in der Öffentlichkeit unter allen Umständen zu wahren.

Aufstellungsort für den historischen Umzug ist die Bertholdstraße. Vor Umzugsbeginn schauen Ratsherrn, dass Altvillingerinnen außer wirklich alten Chaisen für kleine Kinder keine anderen Transportmittel wie Leiter- oder Bollerwagen mitführen. Der genaue Aufstellungsplan für den Umzug und die Umzugsreihenfolge sind im „Zunftblättle“ abgedruckt. Umzugsabzeichen gibt es ausschließlich nach Umzugsende beim Riettor.

Maschgere lauf

Am Montag heißt es um 14.15 Uhr wieder: „Maschgere lauf“. Zunftmeister Anselm Säger erklärt vor dem Maschgerelauf über Lautsprecher die historische Villinger Fasnet und alle Traditionsfiguren. Die Strecke führt vom Oberen Tor zum Riettor. Da der Maschgerelauf als reine Brauchtumsveranstaltung ausgelegt ist, erinnert die Zunft daran, dass nur vorbildlich angezogene Teilnehmer mit guten Schemen mitmachen dürfen. Kinder und Mäschgerle mit Chaisen sowie Altvillingerinnen ohne Schemen können beim Maschgerelauf nicht mit dabei sein.

Sportlicher Wettstreit

Nach dem Lauf kommt es in der Rietstraße wieder zum sportlichen Wettstreit zwischen Wueschtgruppe und den Glonki-Blechtrommlern. Die Wueschtgruppe eröffnet ihre Fasnet bereits am Samstag. Nach einem kleinen Umzug wird gegen 14.45 Uhr der Brunnenwuescht in der Rietstraße aufgestellt und das eine oder andere Wueschtsprüchle lautstark angestimmt. Montag und Dienstag ist die Zehntscheuer ein reines Narrostüble und ausschließlich Hästrägern der Zunft vorbehalten.

Zum großen Umzug am Dienstag stellen sich die Zunft-Teilnehmer um 13 Uhr in der Bertholdstraße auf. Am Dienstag um Mitternacht endet die historische Villinger Fasnet traditionell mit der Schlüsselrückgabe und dem Strohverbrennen der Wueschte vor dem Rathaus.