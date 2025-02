1 Mit zu den Höhepunkten der Schwenninger Fasnet gehört am Sonntag der Umzug, wie hier am Marktplatz, wo sich die Hansele der Narrenzunft dem Publikum präsentieren. (Archivfoto) Foto: Jochen Schwillo

Jetzt geht die Fasnetsaison in ihre „heiße Phase“. Vom Schmotzigen Dunnschtig bis Fasnetzieschtig haben die Narren das Sagen.









Link kopiert



Damit die Narren eine gute Stärkung für den Tag haben, empfiehlt sich am Schmotzigen, 27. Februar, das reichhaltige Narrenfrühstück der Narrenzunft Schwenningen ab 7.30 Uhr in der Zunftstube, bevor die Narren gegen 9.30 Uhr zu den Schülerbefreiungen an der Gartenschule, der Rinelenschule, der Friedensschule und der Neckarschule gehen.