Erneut haben die Bisinger Hexen auf dem Sportgelände des FVB eine Spende für wohltätige Zwecke übergeben.

So erhielten der Förderverein krebskranker Kinder in Tübingen 2500 Euro, die Gemeinde Bisingen 2000 Euro (für eine Sachspende an die Kindergärten), der Fußballverein Bisingen 581,02 Euro (für eine Sachspende in Form von Verbandsmaterial und Material für den Sani-Koffer), der Förderverein des Musikvereins Bisingen 500 Euro und der Verein Bürger helfen Bürgern 500 Euro.

Der Oberhexe Marcel Sauter und dem Hexenrat oblag es, die symbolischen Scheckformulare an die Vereinsvertreter zu überreichen. Für den Förderverein krebskranker Kinder war Horst Simschek vor Ort, für die Gemeinde Gisela Birr, für Bürger helfen Bürgern Heide Pick und Edelgard Ertl, Brigitte Schneider als Leiterin des Humboldt-Kindergartens sowie für den Fußballverein Christian Wipfler und für den Musikverein Wolfram Dehner.

Hexen sammeln seit sieben Jahrzehnten

Seit 70 Jahren ziehen die Bisinger Hexen am Vormittag des Fasnetdienstag unmittelbar vor dem großen Kirchspiel-Fasnetumzug von Haus zu Haus, um Spendengelder einzusammeln und dieselben zum Großteil einem guten Zweck zuzuführen.

Lediglich den Betrag in Höhe von 581,01 Euro führten die Hexen der Sportverletztenkasse des FVB zu. So können die Sanitätskoffer für die Spielbegegnungen stets gefüllt werden, so Oberhexe Marcel Sauter.

Dank für die Großzügigkeit

Die freudestrahlenden Beschenkten bedankten sich bei der Hexenzunft. Der besondere Dank galt an dieser Stelle allerdings auch der Bisinger Bevölkerung für deren Großzügigkeit, durch welche diese Spendenaktion innerhalb der Fasnetsaison überhaupt erst zustande kam.