1 Buntes Treiben herrscht, als der Zug und die Gassenrollen den Narrenvogt abholen, um ihn darauf zum Marktplatz zu begleiten. Foto: /Kauffmann

Das Grosselfinger Narrengericht hat getagt und es sind närrische Urteile zu Tatbeständen gefallen, von denen die Delinquenten selbst nichts gewusst haben. Tausende Besucher haben das Spiel verfolgt.









Link kopiert Diesen Artikel teilen











Die Delinquenten können vor dem Narrengericht noch so oft ihre Unschuld beteuern, geholfen hat es nicht. Resolut hat sich die Venezianische Hofschneiderin Stefanie Beck gezeigt. Der Major hat ihr vorgeworfen, sie arbeite mit einem unendlich langen Faden, mit dem sie ein Netz herstellen will, um alle in ein Fadengefängnis zu werfen. Beck plädiert auf unschuldig und hebt hervor wie sehr sie sich doch um ihre Aufgabe kümmere, ohne sie wären die Spieler alle nackt.

Auch Burladingens Bürgermeister Davide Licht wird verurteilt. Foto: Kauffmann

Das Publikum im Gerichtssaal lacht. Narrenvogt Manfred Ostertag grinst derweil verschmitzt und wirft der Hofschneiderin schlagfertig vor, einen FKK-Strand in Grosselfingen zu eröffnen zu wollen. Sie wird verurteilt. Beck heiter: Nächstes Jahr werde sie nichts mehr nähen. Lachen schallt im Saal.

Narrenvogt Manfred Ostertag fragt: Welche Strafen habt ihr begangen? Foto: Kauffmann

Doch das Gericht schont auch die aufgrund ihres Berufs prominenten Besucher nicht, unter ihnen die Bürgermeister aus der Umgebung, Landrat und Regierungspräsident sowie Grosselfingens neuer und alter Bürgermeister. Bei Bisingens Bürgermeister Roman Waizenegger stellt das Gericht etwa eine schwere Krankheit fest, die vielen Tauben und Ratten in Bisingen hätten diese auf ihn übertragen. Eine FFP2-Maske zu tragen, sei das Mindeste für ihn, um das Venezianische Reich nicht anzustecken. Einer der Hanswürste ruft: „Vogelgrippe“ herein, worauf das Gericht die Aufgabe für Waizenegger verkündet: Mit einer Flöte alle Ratten aus Bisingen einsammeln, nach Balingen führen, die Ratten können sie behalten, die Äcker nicht – eine Anspielung auf das angedachte interkommunale Gewerbegebiet zwischen Bisingen und Balingen.

Tausende Besucher sind gekommen, um das Spiel mitzuverfolgen. Links im Bild einer der Wehrer, der mit Tannenzweig (eigentlich) den Sommervogel beschützen soll. Foto: Kauffmann

Corona in die Welt gesetzt

Geografisch ganz anders verortet das Gericht Franz Josef Möller, ehemals Bürgermeister von Grosselfingen. Der Narrenvogt: „Wären wir in Venedig, wäre er der Casanova vom Canale Grande.“ Dem Landrat, Günther-Martin Pauli, attestiert Ostertag dagegen einen „zu laschen Umgang mit dem Kreistag“, vor allem mit Balingen und Albstadt, was er am Standort für das Zentralklinikum festmacht – das bei Dürrwangen errichtet werden soll. Auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Rosemann war ganz überrascht, als das Gericht feststellte: Er habe Corona „in die Welt gesetzt“.

Die Tiroler singen gekonnt ihr Lied. Foto: Kauffmann

Er sei Experte auf seinem Gebiet, nämlich für ein Flurstück in Tübingen – gemeint war wohl seine Wohnung. Und SPD? Heißt nach Ansicht des Gerichts „Sozialpädagogische Partei Deutschlands“. Abgeführt werden die Delinquenten und auf dem Marktplatz bestraft, mit einer Rasur und viel Rasierschaum.

Das Narrengericht hat auch diesmal die jahrhundertealte Tradition aufrecht erhalten. Das zweite Spiel wird am Schmotzigen stattfinden. Guten Morgen Ihr Brüder!