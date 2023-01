5 Das Wett-Team, von links: Wenn Michelle (Tobias Plaz), Prinz Harry (Dominik Rakoczy), Übersetzer (Daniel Neuss), Scheich (Achim Odermatt) und Moderator Gottschalk (Michael Köhn) auf einem Sofa sitzen, dann ist der Teufel los Foto: Feinler

Eutingen - Beim Eröffnungsball stimmte am Samstag das Motto der Narrenzunft ein "Eutinger Fasnet vergisst man nie". In der Halle präsentierten sich die NZE-Gruppen, das neue Prinzenpaar und Gäste aus der ganzen Region.

Eutingen. Erstmals rief die Band Südlife mit Oli und Robert zum Schunkeln und Tanzen auf. Der Zunftrat mit Daniela Merlo, Axel Creuzberger, Jessica Saier, Iris Klinkmüller, Hendrik Geraldy und Nadine Krauß eröffnete mit Reimen die Eutinger Fasnet – natürlich durfte das "Narri Narro" nicht fehlen.

40 Jahre Talhexen

Die Ansager Oli "Gas" Kramer und Raimund "Saimun" Sattler hatten sich extra fürs Hexen-Jubiläum ein T-Shirt mit "Hexa Bolla saure Bria – Eutinger Fasnet vergisst man nie" anfertigen lassen. Auch sie waren der Meinung, das Prinzenpaar muss bei 40 Jahren Eutinger Talhexen von der Hexengruppe gestellt werden. Groß war jedoch die Überraschung bei den Teufeln, als Teufel-Mitglied Marvin mit seiner Alisa Stark "von und zu Stauffenberg" hinter der Prinzenpaar-Wand auftauchte. Unter lauten Jubelrufen reimten sie: "Mir feirat und lassat’s kracha und zwar richtig, als auf geht’s in die neue Fasnetssaison – auf die Eutinger Fasnet, Narri Narro."

Hart geprobt

Die Prinzengarde unter der Regie von Rebecca Graf und Deviana Brobeil stand schon bereit. Die zwölf Mädels präsentierten traditionell ihren Marsch und erhielten starken Applaus, so wie Moderator Oli "Gas" das gefordert hatte. "Honoriert die Beiträge, denn alle haben hart geprobt und nach so einer Zeit ist das eine tolle Leistung", wusste der Ansager, der von seinem Raimund immer wieder wegen des Corona-Gewichts aufgezogen wurde.

Auch der Büttel zog so manchen Eutinger auf: "Helmut Rauchzeichen", "Axel Schinkenwürstle" und "Uli „Brennblase" bekamen ihr Fett weg. Der "Rechtschreibfehler Alex" empfahl er: "Schreib dich nicht ab, lern lesen und schreiben." Selbst Pfarrer "kuschelig" Tschullik blieb nicht verschont. Er habe die heilige Hostie bereits beim Neujahrsgottesdienst allen Kindern ausgegeben, deshalb gebe es keine mehr und so falle sie dieses Jahr aus. Der Büttel sah sich als echte Hand des Bürgermeisters an. Doch während Corona habe ihn ja keine "Sau" gefragt. Deshalb stellte er nun die Bürgerpflicht auf, die da heißt: laute Musik hören, mit mindestens zwei Personen heimgehen sowie 17 Kolben und vier Bacardi saufen.

Tanzkunst in Rot und Weiß

Nachdem die Bauchmuskulatur trainiert war, gab es mit dem Marsch-Tanz der 14- bis 18-jährigen Sweetys einiges zu sehen. Amelie Sattler und Chantal Raible hatten die acht Mädels in Rot-Weiß trainiert. Nachdem die Frauen ihr Können bewiesen hatten, gaben die Stolperschwänzle mit ihrem Tanz zu "Nacht der Rosen" alles. Die Männergarde präsentierte den Bachelor vom Gäu, wobei "Conchita Schemmi" wieder in das rote Kurze schlüpfte.

Deviana Brobeil, Selina Apperger, Kim Zierz, Tina und Bettina Ehmann hatten zu "Ohne dich schlaf ich heut Nacht nicht ein" oder Melodien von Backstreet-Boys-Songs Figuren einstudiert.

Große Mühen hatten sich auch die Eutinger Schelladralle mit ihrer Social-Media-Lernstunde für Anja Kiefer gemacht.

Airline 0815 startet

Corinna Teufel und Alex Plaz am Mikrofon sangen: "Wenn wir auf die Eutinger Fasnet gehen…" So mancher aus dem Flegga wie der Steffen, die Schwips-Schelladralle oder Prominente wie Babsi und ihre Shopping-süchtige Freundin brachten eine große Spendensumme fürs Dach des Narrenschuppens zusammen. Oli und Raimund waren sich jedoch nicht sicher, ob bei den 200 000 Euro nicht drei Nullen zu viel hinzugefügt wurden. Den Showtanz der Sweetys kündigten die beiden Ansager in Fasnets-Gebärdensprache an.

Die Stewardessen der "Airline 0815" flogen unter der Regie von Amelie Sattler und Chantal Raible. Biggi Müller hatte die Kulisse gemalt. Der Prinz Marvin klebte sich zusammen mit Marius Meier bei Thomas Gottschalks (Michael Köhn) "Wetten, dass.."-Show als Klima-Aktivisten an die Bühne. Kurzerhand wurden sie entfernt, denn der Scheich (Achim Odermatt) und sein Gefolge (Daniel Neuss) wetteten mit.

Bagger-Gustl im Einsatz

Bagger-Gustl musste mit seiner Baggerschaufel drei Eutingerinnen an dem Tanga hochziehen und alle auf eine Matratze werfen. Michelle (Tobias Plaz) nannte den Wetteinsatz: Der Emir würde für die Eutinger ein Jahr lang Gas und Öl zahlen. Doch der Ofen blieb kalt, denn der Gustl gewann seine Wette. Ed Sheeran (Pasi Werner) trat ebenso auf wie Lorenz Büffel (Kevin Kiefer). Prinz Harry (Dominik Rakoczy) vertraute auf die Wette von Auszeit-Wirt Michael (Patrick Teufel), der seine drei Gäste Manne, Volker und Marc am Pinkelstrahl blind erkannte.

Bei seiner Saalwette beschiss der Raimund, denn er konnte zwar den Eutinger Narrenmarsch blind erkennen, doch seine Augenbinde hatte zwei Löcher.

Gäu-Kardinäle treten auf

Die Kardinäle vom Gäu, Diakon Sebastian für die Sportangelegenheiten Lazar und Hansi von den Hühnern am Talbach Seefried, sangen so manche Choräle. Die Weitinger bekamen ihr Fett ab, auch Volker Pusch wurde zu "Push the Button".

Den letzten Programmpunkt an dem Abend hatte die Showtanz-Gruppe der Prinzengarde unter der Leitung von Melanie Krespach inne. Mit Luftballons standen einige Tänzerinnen auf den Tischen und zeigten auf der Bühne ihre Aerobic-Künste "aus den 1980er-Jahren".

Der 18. Geburtstag von Sonique Plaz wurde noch schnell auf der Bühne gefeiert, bevor Oli und Raimund die Bühne für die Tänzerinnen und die Band Südlife freigaben.