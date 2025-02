Närrische Bundestagswahl: Die wilden Hexen setzen ein „Wahl-Zeichen“ in Eutingen

Die wilden Hexen setzen ein „Wahl-Zeichen“ in Eutingen

1 Die wilden Hexen (ehemals aus dem Gäu, heute aus Süddeutschland) machten am gestrigen Sonntag von ihrem Wahlrecht Gebrauch Foto: Feinler

„Bunt ist schöner als braun“, erklärten die wilden Hexen (ehemals aus dem Gäu) ihr Motto am Wahlsonntag vor dem Eutinger Wahllokal. Sie setzten ein besonderes Zeichen zur Bundestagswahl.









11 Uhr an der Treppe zwischen Rathaus und Kirche. Kerstin Heizmann freut sich, dass immer mehr Hexen, nach ihrem Gang zum Wahllokal im Rathaus, dazukommen. Dabei war die Wahl für die Eutingerin so anstrengend, wie selten eine davor: „Ich war noch nie so gespannt, wie dieses Jahr. Mal schauen, wie das Wahlergebnis ausfällt.“