Näherin aus Bisingen-Wessingen Wie Bettina Pfumm für das Häs der Narren sorgt

In ihrer Näherei in Wessingen entstehen Kostüme für zahlreiche Zünfte aus der Region. Derzeit herrsche Hochbetrieb, teils müssten lange Wartezeiten in Kauf genommen werden. Denn: Schneidereien gebe es immer weniger.