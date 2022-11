1 Auch an der Rottweiler Waldorfschule liefen Eltern Sturm gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Otto

Jan Böhmermann startet in seiner Satireshow "ZDF Magazin Royale" einen Frontalangriff auf die Freien Waldorfschulen in Deutschland. Nun äußert sich Christoph Sander, Geschäftsführer der Rottweiler Waldorfschule, zu den Anschuldigungen.















Kreis Rottweil - Die Brisanz liegt alleine schon in Sanders Position. So ist er nicht nur Geschäftsführer des Rottweiler Standorts, sondern auch geschäftsführender Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) der Freien Waldorfschulen, also Landeschef und somit verantwortlich für die 57 Standorte in Baden-Württemberg – das sind insgesamt rund 23 000 Schüler, was elf Prozent der Gesamtschüleranzahl im Land entspricht.