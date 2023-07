1 Harry Fischer in seinem Höhengasthof. 160 Gäste finden im Innenbereich Platz. Foto: Rahmann

Das Nägelehaus gehört dem Schwäbischen Albverein, der auch den Raichbergturm ganz in dessen Nähe pflegt. Pächter Harry Fischer legt viel Wert auf eine gemütliche Atmosphäre. In seinem Gasthof gibt es schwäbische Küche – „nix G’schwollnes“.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In goldenem Rahmen hängen Schwarzweiß-Fotografien. Auf einem von ihnen steht eine Menschenmasse in dunklen Anzügen vor einer Baustelle. Aus jedem Fensterloch in der Mauer strecken sich einige Köpfe hervor. Auf einem Gemälde links davon steht ein älterer Herr mit Schnauzbart, hinter ihm breitet sich in schillernden Farben die Schwäbische Alb aus. Auf einer goldenen Plakette steht „Professor Dr. Eugen Nägele. 1856-1937. Vorsitzender des Schwäbischen Albvereins. Ehrenbürger von Onstmettingen“.