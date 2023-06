1 Brigita Hauschel zeigt am Dienstagnachmittag, 13. Juni, die Nägel in die Kamera, die sie bei einem Spaziergang entlang der Hausener Straße in Hüfingen innerhalb weniger Minuten von der Straße aufgesammelt hat. Foto: Jens Fröhlich

In der Hausener Straße liegen immer wieder Nägel auf der Fahrbahn. Rund 20 Kraftfahrer sollen dadurch schon geschädigt worden sein. Wie reagieren Stadt und Polizei auf die Vorfälle?









Brigita Hauschel ist verärgert und befürchtet, auf einem Schaden sitzen zu bleiben. Auf ihrer Fahrstrecke zur Arbeit in einem Logistikzentrum an der Hausener Straße in Hüfingen hat sie sich Anfang Mai einen Nagel in ihren Autoreifen gefahren. Diesen Nagel, ein eher kurzes Exemplar mit breitem Kopf (solche Nägel werden häufig zur Befestigung von Dachpappe verwendet), konnte eine beauftragte Werkstatt zum Glück entfernen und den Reifen flicken. Der Schaden war überschaubar. Doch dabei blieb es nicht.