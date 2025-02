35-Jähriger randaliert in Bank und auf offener Straße

Nächtlicher Polizeieinsatz in Offenburg

1 Die Polizei musste den Mann in Gewahrsam nehmen. Foto: Karmann

Ein Mann hat in Offenburg einen Bankvorraum verwüstet und Mobiliar auf die Straße geworfen. Auch an seiner Wohnanschrift randalierte er weiter.









Ein 35-jähriger Mann hat in der Nacht auf Donnerstag für einen größeren Polizeieinsatz in Offenburg gesorgt. Nach Angaben der Polizei verwüstete er gegen 3 Uhr den Vorraum einer Bank in der Hauptstraße und warf Teile des Mobiliars auf die Straße.