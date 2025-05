Flucht endet vor Schutterzell in einer Leitplanke

1 Die Polizei fahndet nach dem zweiten Tatverdächtigen. Foto: Stein/ In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0.40 Uhr ist ein Einbruchsalarm an einem Container einer Baustelle entlang der Kreisstraße 5339 gemeldet worden.







Link kopiert



An dem Container sollen sich zwei Personen unberechtigt Zutritt verschafft und einen Container aufgebrochen haben, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Beim Eintreffen der Streife flüchteten die Tatverdächtigen mit einem Mitsubishi in Richtung Schutterzell und ließen das Diebesgut zurück.