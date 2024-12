12 Feuerwehr und DRK versorgten die Betroffenen eines Kellerbrands in einem Mehrfamilienhaus in Villingen. Foto: Marc Eich

Ein Kellerbrand in einem Villinger Mehrfamilienhaus hat zu einem nächtlichen Großeinsatz geführt. Rund 20 Bewohner mussten bei eisigen Temperaturen ihre Wohnungen verlassen. Zahlreiche Rettungskräfte waren deshalb vor Ort.









Link kopiert



Es war kurz vor Mitternacht am Donnerstag, als Bewohner eine starke Rauchentwicklung im Keller eines mehrgeschossigen Wohnkomplexes in der Wilstorfstraße in der Villinger Hammerhalde bemerkten. Was folgte, war ein stundenlanger Einsatz einer Vielzahl von Rettungskräften.