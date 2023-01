5 In der Dunkelheit kamen die urigen Holzmasken voll zur Geltung. Foto: Eigen

Mit einem sehr beeindruckenden Nachtumzug haben die Zollerhexen am Samstagabend ihr 33-jähriges Bestehen gefeiert. 1900 Hästräger, 52 Gruppen, 1200 Zuschauer – wie schon beim Kinderringumzug am Mittag bewährte sich die verkürzte Umzugsstrecke vom Schloßplatz aus hervorragend.















Hechingen - Als Aufstellungsgelände erwies sich der Schloßplatz als ideal. Dort steht der Hechinger Narrenbaum, dort befinden sich historische Gebäude, die eben sehr gut zur traditionsbasierten Fasnet-Idee passen, und dort standen die narren in einer Gruppe zusammen – nicht so wie bei der Aufstellung in der lang gezogenen Hofgartenstraße.

Bewirtungszelte, Musik – schon da kam richtig Stimmung auf beim Warten auf den Umzugsstart. Da der bei Dunkelheit von fackeltragenden Narren beleuchtet wurde, ergab sich ein wundervolles Bild für die Zuschauer. Ein wenig schaurig, und sehr schön.

Volle Ränge auf Kirch- und Obertorplatz

In der engen Schloßstraße standen die Zuschauer zwar noch eher sehr spärlich, aber oben beim Einbiegen auf den Kirchplatz bot sich ein Bild, das den Narren im Umzug buchstäblich Schauer über den Rücken laufen ließ. Dichtes Gedränge links und rechts vor der imposanten Stiftskirchenfassade. Eine Stimmung wie im Stadion. Und während es zuschauermäßig früher auf der alten Strecke auf dem Obertorplatz schon etwas dünner wurde, standen auch hier die Reihen dicht gedrängt bis hoch zum Museum, wo sich der Zug schließlich auflöste.

Stadthalle wird zum Narrentempel

Vorbei war der Abend damit noch lange nicht. Die Stadthalle wurde zum Narrentempel, wo Musikkapellen Stimmung machten und die Hästräger und ihre Narrenzunftvertreter sich einen wunderbaren Abend gestalteten. Eine Neuerung war auch, dass das Partyzelt hinter der Halle vor der Orangerie aufgestellt war, und nicht vor dem Halleneingang. Auch das bewährte sich: Fazit: Die Zollerhexe haben an diesem Samstag eine wunderbare Fasnetparty für Narrenkinder- und Erwachsene veranstaltet, die im Narrenfreundschaftsring Zollernalb sicher nicht so schnell vergessen wird.