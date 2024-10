Wasserrohrbruch an einer Hauptleitung in Kappel

1 Im Rahmen eines kurzfristigen Einsatzes muss ein folgenschwerer Rohrbruch an der Hauptleitung beseitigt werden. Foto: Albert Bantle

Ein Wasserrohrbruch an einer Hauptleitung mit weitreichenden Folgen sorgte in Niedereschach für einen nächtlichen Arbeitseinsatz.









Link kopiert



Schnell reagiert hat der Bauhof der Gemeinde Niedereschach in der Nacht zum Dienstag, als im Bereich Sportplatz in Kappel gegen 21.30 Uhr ein Wasserrohrbruch an einer Hauptleitung festgestellt wurde.