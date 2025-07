In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch rauschte in der Enzstraße plötzlich das Wasser: Ein Rohr war gebrochen. Feuerwehr und Stadtwerke rückten an.

Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr und die Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS): Sie mussten ausrücken, weil es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Schwenninger Enzstraße zu einem Wasserrohrbruch gekommen ist.

„Gegen Mitternacht wurde das Leck von der Feuerwehr entdeckt, die die SVS-Netzleitstelle darüber informierte. Diese leitete weitere Schritte ein, alarmierte die zuständigen SVS-Mitarbeiter sowie das Tiefbauunternehmen“, berichtet Stadtwerke-Sprecherin Susanna Schmidt auf Nachfrage der Redaktion. Die Feuerwehr war wegen Überflutung alarmiert worden und deshalb an die betreffende Stelle ausgerückt.

Zwei Haushalte betroffen

Am Mittwochmorgen arbeitete die SVS zusammen mit dem Tiefbauunternehmen Omexom „mit Hochdruck an der Schadensbehebung der Wasserleitung“, so die Sprecherin weiter. Wie sich zeigte, war nicht etwa der ganze Straßenzug betroffen, sondern lediglich zwei Haushalte. Ziel war es, diese bereits im Lauf des Mittwochs wieder zu versorgen. „Die Restarbeiten werden rund eine Woche in Anspruch nehmen, die Enzstraße ist im betroffenen Bereich halbseitig gesperrt“, berichtete Susanna Schmidt abschließend. Keinen Zusammenhang dieses Vorfalls gibt es mit dem größeren nächtlichen Wasserrohrbruch, der sich vor rund einer Woche in der Gewerbestraße ereignete.