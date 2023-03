Plötzlich brennt ein Anbau in der Wöschhalde

Nächtlicher Einsatz in Villingen

8 Die Feuerwehr konnte beim Brand in der Villinger Wöschhalde ein großflächiges Übergreifen auf die Wohngebäude verhindern. Foto: Marc Eich

Großer Einsatz in der Villinger Wöschhalde: Ein Anbau zwischen zwei Wohngebäude stand in der Nacht auf Donnerstag plötzlich in Brand. Die Kripo ermittelt.









Nein, erklären konnten sich die Eigentümer eines Kettenhauses in der Oderstraße nicht wirklich, was da am frühen Donnerstagmorgen passiert ist. Um kurz vor 2 Uhr wurden die Bewohner des Hauses plötzlich von einem Knistern wach. Beim Blick aus dem Fenster folgte der Schock: Der Anbau mit Garage zum Nachbarhaus brannte lichterloh.

Die Bewohner setzten den Notruf ab, konnten sich dann glücklicherweise unverletzt ins Freie retten. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sahen derweil schon von weitem die Einsatzstelle – denn mittlerweile schlugen die Flammen meterhoch.

Während der Rettungsdienst die Bewohner betreute, hatte die Feuerwehr mit gleich zwei Herausforderungen zu kämpfen, wie vor Ort Feuerwehreinsatzleiter David Lienhard unserer Redaktion erläuterte. „Die Schwierigkeit war für uns aufgrund der geschlossenen Bebauung einen Zugang zum Grundstück zu schaffen“, so Lienhard. Über die Garage eines weiteren, angrenzenden Kettenhauses gelang dies schließlich.

Vorsicht aufgrund von Gasflaschen

Das zweite Problem: Im Anbau lagerten Gasflaschen. Deshalb war für den Angriffstrupp zunächst Vorsicht geboten. Die Flasche entlüftete sich schließlich, sodass auch diese Gefahr gebannt war. Mit einem Löschangriff von zwei Seiten konnte ein großflächiges Übergreifen auf die angrenzenden Wohnhäuser verhindert werden – der Anbau war jedoch nicht mehr zu retten.

Die Feuerwehr war in der Folge noch einige Zeit beschäftigt, um insbesondere die derzeit als Lagerplatz genutzte Garage leerzuräumen. So sollte die Brandlast aus dem Gebäude geschafft werden. Umfangreich musste dabei überprüft werden, wo sich noch Glutnester befanden, damit ein erneutes Aufflammen verhindert werden konnte.

Kripo nimmt die Ermittlungen auf

Während der Maßnahmen der Feuerwehr nahm die Polizei – zunächst unter Federführung des Reviers Villingen, später dann des Kriminaldauerdienstes – die Ermittlungen auf. Zur Ursache war bislang nichts bekannt, ausgeschlossen werden konnte vor Ort zunächst nichts. Auch die Höhe des Sachschadens war zunächst unbekannt.

Und die Bewohner? Für die war unklar, ob sie den Rest der Nacht in dem Gebäude verbringen konnten. Aber offenbar hatten Nachbarn bereits das Angebot unterbreitet, notfalls bei ihnen unterzukommen.

Mehr als 40 Einsatzkräfte vor Ort

Seitens des Rettungsdienstes war der Organisatorische Leiter, ein Rettungswagen und darüber hinaus der DRK-Ortsverein mit zwei Fahrzeugen sowie der Feuerwehrarzt der Malteser vor Ort. Insgesamt waren mehr als 40 Einsatzkräfte eingebunden.