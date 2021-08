Vermisster in Freudenstädter Innenstadt gefunden

1 Ein Polizeihubschrauber suchte nach einem Vermissten. (Symbolfoto) Foto: Balk

Ein Hubschrauber der Polizei kreiste in der Nacht zum Dienstag fast zwei Stunden lang über Freudenstadt und suchte nach einem vermissten Mann.

Freudenstadt - Vermisst wurde laut Angaben des Polizeipräsidiums Pforzheim ein 56-jähriger Mann mit körperlicher und geistiger Beeinträchtigung.

Er sei mit einer Gruppe einer Behinderteneinrichtung in Freudenstadt im Urlaub, so ein Polizeisprecher. Warum der Mann vermisst wurde, ist bislang nicht bekannt. Gesucht wurde nicht nur mit einem Hubschrauber, der von etwa 22.30 bis 0.45 Uhr in niedriger Höhe über der Stadt kreiste, sondern auch mit insgesamt fünf Polizeistreifen.

Unverletzt gefunden worden sei der Vermisste schließlich gegen 2.45 in der Freudenstädter Innenstadt von einer Polizeistreife, so der Sprecher des Polizeipräsidiums.