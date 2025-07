Nächtliche Detonationen sorgten monatelang für Angst in Villingen. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen identifiziert – bei ihm wurde brisantes Material gefunden.

Knallgeräusche, Explosionen und teils heftige Detonationen: Über mehrere Monate hinweg sind die Villingerinnen und Villinger immer wieder aus dem Schlaf gerissen worden. Bereits im vergangenen Jahr hatte eine Serie von Explosionen die Menschen in regelmäßigen Abständen aufgeschreckt.

Über soziale Netzwerke meldeten sich damals zahlreiche Betroffene zu Wort. Zu unterschiedlichen Zeiten – mal gegen 22.30 Uhr, manchmal am frühen Morgen gegen vier oder fünf Uhr – knallte es an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet. Unter anderem im Wohngebiet Haslach, in der Hammerhalde, im Wohngebiet Goldenbühl sowie rund um die Innenstadt wurden die Explosionen wahrgenommen.

Immer wieder rückte die Polizei nach Anrufen von Ohrenzeugen aus. Teilweise wurde sogar per Hubschrauber gefahndet. Doch der oder die Verantwortlichen verschwanden im Schutz der Dunkelheit. Im vergangenen Oktober gab es erste Hinweise darauf, woher die Knallgeräusche stammen könnten.

Anwohner aus der Wöschhalde meldeten der Polizei präparierte Rohre im Bereich eines Spielplatzes an der Sudetenstraße. Offenbar waren Abwasserrohre in den Boden eingegraben worden, um darin sogenannte „Polen-Böller“ zu zünden. Verursacher konnten jedoch nicht ermittelt werden. Es wurde vermutet, dass Jugendliche dafür verantwortlich waren.

Konkreter Verdacht nach Knall im Mai

Ein konkreter Verdacht gegen einen Verursacher bestand dann erstmals im Mai dieses Jahres. An der Goldenbühl-Schule kam es erneut zu einem heftigen Vorfall. Nachdem gegen 22 Uhr eine Detonation das Stadtgebiet erschütterte – so stark, dass sogar Scheiben in der Nachbarschaft wackelten – rückte die Polizei aus.

Zeugen machten die Beamten auf einen möglichen Täter aufmerksam. Offenbar hatte dieser einen Mülleimer auf dem Schulhof in die Luft gesprengt. Ein 26-jähriger Tatverdächtiger soll aus frei verkäuflichen Böllern einen besonders großen Sprengkörper gebastelt und damit die Explosion ausgelöst haben.

Waffe und Munition gefunden

Nun gibt die Polizei bekannt: Der mittlerweile 27-Jährige dürfte für die monatelange Serie von Knallgeräuschen verantwortlich sein. Ausgehend vom Vorfall im Mai intensivierten die Beamten ihre Ermittlungen. „Bei einer Wohnungsdurchsuchung fand man Material, das gegen das Sprengstoffgesetz verstößt, eine Schreckschusswaffe sowie Munition, die gegen das Waffengesetz verstößt“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Den jungen Mann erwarten nun mehrere Anzeigen. Die Bevölkerung darf hoffen, dass die nächtlichen Explosionen in Villingen der Vergangenheit angehören.