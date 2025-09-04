Nächtliche Exkursion: Emminger Feuersalamander sind etwas Besonderes

Nach Einbruch der Dunkelheit machten sich 33 Naturliebhaber bei Emmingen auf die Suche nach Feuersalamandern – und wurden schnell fündig.
Ein faszinierender Einblick in die geheimnisvolle Welt der Feuersalamander erwartete die Teilnehmenden der Nachtexkursion des NABU Nagold/Altensteig. 33 Naturbegeisterte – darunter zahlreiche Kinder – versammelten sich um 21.30 Uhr an der Emminger Bushaltestelle „Katzensteig“, um gemeinsam mit dem renommierten Herpetofauna-Experten Andreas Schäberle den seltenen Amphibien nachzuspüren.