Nächster Tarifkonflikt: Flugbegleiter stimmen für Streiks bei der Lufthansa

Die Stimmung bei der Lufthansa brodelt: Kurz vor Ostern sind nach den Piloten nun auch die Kabinen-Crews bereit für Streiks. Das Ergebnis einer Urabstimmung fiel deutlich aus.
Frankfurt/Main - Lufthansa-Passagieren drohen Streiks der Flugbegleiter: In einer Urabstimmung der Gewerkschaft Ufo bei der Kerngesellschaft Lufthansa und der Regionaltochter Cityline haben die Kabinenbeschäftigten mit großer Mehrheit für einen Arbeitskampf gestimmt. Bei der Kerngesellschaft stimmten rund 94 Prozent für Streiks, bei der Cityline knapp 99 Prozent. Ein konkretes Streikdatum wurde nicht mitgeteilt.